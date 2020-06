Suicide de Steve Bing : son fils Damian Hurley brise le silence

Le fils de la comédienne Elizabeth Hurley, Damian, s'est enfin exprimé depuis le suicide de son père, Steve Bing. Le 22 juin dernier, le scénariste de 55 ans a été retrouvé mort dans son appartement de Century City, en Californie. Samedi 27 juin 2020, Damian (18 ans) a remercié ses followers pour leur "gentillesse touchante".

"J'aimerais vous remercier tous pour votre gentillesse touchante, ces derniers jours. Votre amour et soutien m'ont beaucoup aidé pendant ce temps difficile (...) Je me rappellerai toujours de votre gentillesse. C'est une situation très étrange et je suis incroyablement reconnaissant d'être entouré d'une famille et d'amis phénoménaux", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Damian est le seul enfant issu de la relation d'Elizabeth Hurley et de Steve Bing. "Notre temps ensemble est plein de bons souvenirs et je publie ces photos parce que, même si nous sommes passés par des phases difficiles, ce sont les bons, splendides souvenirs qui comptent", avait tendrement déclaré le mannequin après la mort choquante de son ex.

En juin 2002, un test ADN a prouvé que Steve Bing était bien le père de Damian. Il était également le père de Kira Bonder, né de sa relation avec la joueuse de tennis professionnel Lisa Bonder. Ainsi, Damian et Kira sont les héritiers potentiels de la fortune colossale du scénariste, estimée à plus de 430 millions d'euros. On ignore pour l'instant si Steve avait rédigé un testament avant de s'ôter la vie. La loi de Californie explique que les enfants en vie sont les héritiers automatiques en l'absence de testament...

Suite à sa mort, une autre ex-, l'actrice américaine Sharon Stone, a aussi pris la parole pour partager sa peine et sa tristesse.