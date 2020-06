Sharon Stone dévastée par le suicide de son ex Steve Bing : "Vraiment dur..."

Sharon Stone a eu du mal à accepter la mort de son ancien compagnon, Steve Bing. L'actrice de 62 ans s'est confiée au magazine Extra, le jeudi 25 juin 2020. L'égérie Afflelou était en couple avec le producteur américain depuis le milieu des années 1990 jusqu'en 2004. "C'est vraiment dur. J'ai eu du mal à faire son deuil", a expliqué Sharon Stone.

"Il était une personne compliquée, qui je pense n'a pas toujours pris les bonnes décisions. C'en est une difficile. Une très difficile", a-t-elle ajouté. Steve Bing, un producteur de cinéma et philanthrope, a été retrouvé mort dans son appartement luxueux de Century City (Californie), lundi 22 juin. Il avait seulement 55 ans.

Il est mort de plusieurs traumatismes contondants, comme l'a décrit le bureau du coroner de Los Angeles après un long examen médical. D'après plusieurs sources, Steve Bing avait des problèmes de santé mentale avant sa mort et aurait souffert d'une dépression.

Steve Bing était également l'ancien compagnon de l'actrice Elizabeth Hurley, avec qui il a eu un fils, Damian (18 ans). "Je suis dévastée que Steve ne soit plus avec nous. Nous étions très heureux ensemble et même s'il y a eu des périodes difficiles, l'essentiel, ce sont les souvenirs d'un homme gentil et adorable. Nous nous sommes de nouveau rapprochés au cours de l'année passée et avions parlé pour la dernière fois lors des 18 ans de notre fils. C'est une terrible nouvelle", avait-elle écrit sur les réseaux sociaux à l'annonce de sa mort.

Steve Bing était également papa d'une fille, Kira Bonder, née de sa relation avec l'ex-joueuse de tennis Lisa Bonder.