Stupeur à Munich : mort du chef d'orchestre Stefan Soltesz, foudroyé sur scène !

Le chef d'orchestre autrichien Stefan Soltesz est décédé après s'être effondré en plein concert à Munich, a annoncé samedi l'opéra de la ville allemande. C'est avec "consternation et une profonde tristesse (que) l'Opéra de Bavière doit annoncer le décès de Stefan Soltesz", écrit-t-il dans un communiqué.

Stefan Soltesz est décédé vendredi soir "après s'être effondré alors qu'il dirigeait La femme silencieuse de Richard Strauss au Théâtre national à Munich", a ajouté l'Opéra de Bavière. Aucun détail sur la cause de son décès n'était disponible dans l'immédiat, rapporte l'AFP. Le directeur général de l'Opéra de Bavière, Serge Dorny, s'est dit dans un tweet "profondément attristé" par le décès du chef d'orchestre qui était âgé de 73 ans. "Nous perdons un chef d'orchestre talentueux, a-t-il déclaré. Je perds un bon ami. Mes pensées vont à sa femme Michaela."

Le maestro autrichien, d'origine hongroise, a tenu la baguette dans les opéras de Vienne, Graz, Hambourg et Berlin au cours de sa longue carrière. Il a été directeur musical du théâtre de Brunswick dans le centre de l'Allemagne de 1988 à 1993 et chef d'orchestre de l'Opéra flamand à Anvers et Gand de 1992 à 1997. Il avait fait ses débuts sur la scène de l'Opéra de Bavière en 1995. Stefan Soltesz a joué dans les plus grands théâtres de la planète. Il aura marqué de son empreinte l'Opéra d'État de Vienne, le Théâtre de l'Opéra de Rome, au Bolchoï à Moscou, au Grand Théâtre de Genève et même à l'Opéra national de Paris.

Stefan Soltesz n'est hélas pas le premier artiste à s'effondrer sur les planches. En 2016 l'icône de la musique africaine, Papa Wemba, succombait à un malaise alors qu'il était sur scène en Côte d'Ivoire. Ian Cognito, humoriste britannique de 60 ans, était lui aussi mort sur scène en 2019. Et ironiquement, son public avait ri pendant de longues minutes, pensant à une énième blague.