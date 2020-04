Suzanne Somers, sa vie sexuelle confinée: "Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?"

Le confinement, chacun le vit comme il le veut, surtout comme il le peut. Suzanne Somers, qui n'a jamais été très pudique concernant sa vie sexuelle, passe la majorité de son temps libre à faire des galipettes avec son mari, Alan Hamel. C'est ce qu'elle a précisé malicieusement lors d'un des cocktails virtuels qu'elle organise régulièrement en Facebook Live. "Nous faisons l'amour pratiquement chaque jour, dans des positions pas très photogéniques, a-t-elle précisé. Mon mari se fait des injections de testostérone le mardi, et on passe une très belle journée le mercredi. On ne se force pas. Je suis d'humeur, lui aussi. Parfois, c'est une fois. Puis parfois, un peu plus tard, on a encore envie parce que, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre pendant cette pandémie ?"

Comme vous le savez, l'enfermement ne réussit pas à tous les couples. Dans certains foyers, la cohabitation illimitée peut tourner au drame ou mener au divorce. En Chine, à la levée du confinement, de nombreux couples se sont précipités vers les bureaux d'état civil pour mettre fin à leur mariage. Mais Suzanne Somers et Alan Hamel prennent les choses à la légère et traversent l'épreuve ensemble. Leur conseil ? "Honnêtement, on prend l'apéro tous les jours, raconte l'actrice. On le fait de 17h à 18h, sur les réseaux sociaux ou pas d'ailleurs. Et on fait ça bien. On ramène un seau à glace, on dispose des douceurs salées autour sur le bar. Du fromage, des olives de Kalamata ou autres. Ça nous détend. C'est un moment rien qu'à nous."