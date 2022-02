Sylvie Ortega prête pour la chirurgie : pourquoi on refuse de lui refaire le nez ?

La nouvelle émission de L'instant de luxe diffusée ce lundi 7 février sur Youtube met à l'honneur Sylvie Ortega. L'ex-mannequin espagnol a accepté de répondre aux interrogations de Jordan de Luxe. Sans filtre, elle ne s'est pas défilée quand le sujet de la chirurgie esthétique a été abordé. Face à son invitée, le journaliste a voulu savoir si elle avait déjà eu recours à une opération pour modifier son apparence. La réponse de Sylvie Ortega ne s'est pas fait attendre : "Aucune pour l'instant, a-t-elle indiqué. J'aimerais bien". Malgré l'insistance de Jordan de Luxe, Sylvie Ortega n'en a pas démordu. Non, elle n'a jamais rien touché à son visage : "Demandez à votre maquilleuse, elle m'a maquillée donc elle connaît très très bien mon visage et je peux vous assurer que... Embrassez-moi, vous verrez que ce sont mes vraies lèvres !" La chirurgie n'est toutefois pas bannie de son avenir. Si elle a envisagé de modifier l'aspect de son nez, Sylvie Ortega n'a pas pu aller jusqu'au bout : "On n'a pas pu me le faire parce que je fume beaucoup de cigarettes."

Si l'âge n'est pas un problème selon Sylvie Ortega, elle n'a pas manqué de préciser qu'elle n'avait "pas vraiment envie de vieillir". Elle n'est pas la seule à être dans ce cas. Plusieurs personnalités françaises ont avoué avoir eu recours à quelques piqûres pour lutter contre les effets du temps : "Il m'arrive de faire des petites piqûres d'acide hyaluronique [...] de temps en temps, comme tout le monde" révélait Sophie Davant. Même chose pour Cristina Cordula qui, "une fois par an au Brésil", fait "des injections autour des yeux, des peelings au laser" et des "séances de lumière pulsée".

Les hommes sont également concernés. Benjamin Castaldi a admis avoir reçu quelques injections autour des yeux pour éviter les rides en plus d'une opération des paupières : "Ce n'était pas de l'esthétique, c'était de l'ophtalmologique. Je ne voyais plus... Ca n'a plus rien à voir... Mes yeux se sont un peu plus ouverts. Ma femme m'a dit qu'elle ne savait pas que j'avais les yeux verts, c'est pour vous dire à quel point, elle ne voyait pas mes yeux ! Blague à part, j'avais vraiment l'oeil gauche, la paupière... Ça tombait !" révélait-il dans TPMP. La convalescence a malheureusement pour lui duré plus longtemps que prévu...

