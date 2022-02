"Ce que j'ai vu..." : Fanny Ardant cash sur la chirurgie esthétique

Dans Les Jeunes Amants, Fanny Ardant s'appelle Shauna. La septuagénaire libre et indépendante a mis sa vie amoureuse de côté jusqu'à rencontrer un certain Pierre (joué par Melvil Poupaud), 45 ans. L'homme marié et père de famille ne voit pas en elle "une femme d'un certain âge", mais une femme désirable et qu'il n'a pas peur d'aimer.

Pour la promo du film, Fanny a également répondu aux questions du magazine Gala. Elle y a évoqué ses trois filles, Lumir (46 ans, née de sa relation avec Dominique Leverd), Joséphine (38 ans, fruit de son amour avec François Truffaut) et Baladine (32 ans, que Fanny a eue avec Fabio Conversi), et décrit sa relation avec elles : "Je n'ai jamais été une amie. Je suis peut-être de la vieille école mais la mère doit rester la mère. En revanche, leur chaleur et l'affection démesurée que j'ai pour elles m'ont sans doute protégée. (...) Vous protégez un enfant, mais un enfant vous protège. De façon 'animalesque'."