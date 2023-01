Sylvie Tellier déjà de retour : son nouveau projet risque de faire des jalouses

Elle avait promis que son départ du comité Miss France ne serait pas une fin en soit, et elle avait bien raison. Pas le temps de prendre des vacances, Sylvie Tellier est déjà de nouveau sur le pied de guerre ! Un mois tout pile après avoir officiellement quitté son poste au sein du comité Miss France, l'ancienne reine de beauté se tourne désormais vers un autre concours.

Dans un récent communiqué publié par les organisateurs de Mister Universel France, il a été annoncé que la rivale de Geneviève de Fontenay serait présidente du jury. "Son expérience, son aura et son oeil aguerri permettront d'apporter un souffle sans précédent à l'élection Mister universel France. Elle participera ainsi aux entretiens individuels de chacun des 16 candidats et les jugera au-delà de leur physique : sur leurs projets, leur éloquence et leur charisme", peut-on lire dans le communiqué. Le samedi 21 janvier 2023, Sylvie Tellier sera donc présente à Villieu-Loyes-Mollon, dans le département de l'Ain, afin d'assister au défilé des 16 candidats régionaux. Tout comme les jeunes femmes qui concourent à Miss France chaque année, ces jeunes hommes viendront défendre leur candidature à l'élection du plus bel homme de France.

Une continuité logique

Depuis sa dernière apparition télévisée, le 17 décembre 2022, la maman d'Oscar, Margaux et Roméo n'a pas chômé. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, elle co-animait la toute dernière édition du concours Miss Univers qui a vu Miss Etats-Unis être couronnée. Mais sa priorité reste de promouvoir l'artisanat français. "J'ai envie d'investir pour la promotion de notre savoir-faire français, de nos entreprises. Cela fait 20 ans que je fais le tour de France, je connais pas mal de territoires. Si je peux faire pour d'autres entreprises ce que j'ai fait pour Miss France, je vais m'y atteler", expliquait-elle au micro de Sud Radio en septembre 2022.

Pour rappel, Sylvie Tellier a quitté son poste lors de la dernière élection Miss France. Après 17 ans de bons et loyaux services et de nombreuses reines de beauté prises sous son aile, elle a volontairement décidé de tourner la page. "Je suis tellement contente de redevenir simplement Miss France 2002. De ne plus être celle qui rappelle à l'ordre, c'est un poids qui s'allège. Je veux être une femme d'affaires, avant d'être une personnalité publique", assurait-elle au Parisien en décembre 2022, quelques jours avant son départ.