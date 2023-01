Diaporama : Sylvie Tellier déjà de retour : son nouveau projet risque de faire des jalouses

Sylvie Tellier - No Web - Arrivées des people à l'avant-première du film Netflix "Emily in Paris" saison 3 au Théâtre des Champs Elysées à Paris le 6 décembre 2022. © BestImage

Info - Miss France: S. Tellier quitte la direction de Miss France, remplacée par C. Fabre - Sylvie Tellier - Photocall du Global Gift Gala lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2022. © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva

11 / 13