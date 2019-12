Sylvie Tellier émue aux larmes en évoquant Vaimalama : "J'étais très attachée"

Samedi 14 décembre 2019, TF1 a diffusé l'élection de Miss France 2020, en direct du Dôme de Marseille. A l'issue de la soirée, Vaimalama Chaves a couronné Clémence Botino, Miss Guadeloupe. C'est donc une grosse page qui se tourne pour Miss France 2019, mais aussi pour Sylvie Tellier.

Durant un an, la directrice générale de la société Miss France a partagé beaucoup de bons moments avec Vaïmalama Chaves. C'est donc très difficile pour elle de la voir s'envoler vers de nouvelles aventures. "C'est beaucoup d'émotion depuis samedi soir, j'étais très attachée à Vaimalama, c'est une fille super ! Il y a tellement de belles choses qui attendent Vai. Elle nous a tellement régalés cette année. Elle a fait beaucoup pour Miss France, il y a un avant/après Vaimalama comme il y a eu un avant/après avec des Miss telles Marine Lorphelin, Laury Thilleman, et toutes ces miss que j'adore !", a confié Sylvie Tellier, les larmes aux yeux.

La belle blonde de 41 ans, qui a été élue Miss France 2002, a ensuite fait part de sa joie d'accueillir Clémence Botino dans la grande famille des Miss. Selon elle, la jeune femme, étudiante de 22 ans en histoire de l'art à la Sorbonne, est "spontanée, intelligente, brillante". Cette année devrait donc être une fois de plus placée sous le signe du bonheur pour Sylvie Tellier. De son côté, Vaimalama sortira son premier album le 7 février 2020. Et le public pourra la retrouver le 28 décembre dans Meurtres à Tahiti, sur France 3. Une joie car lui aussi a bien du mal à la laisser partir. Sa spontanéité et son franc-parler avaient énormément séduit.