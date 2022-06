Sylvie Tellier et Baptiste Giabiconi réunis avec les VIP pour un bel anniversaire mode

Les petits plats dans les grands. La marque APM Monaco, bâtie en 1982 par Ariane Prette et son fils Philippe Prette, fête donc ses 40 ans d'existence. Après plusieurs années à fabriquer des bijoux pour les autres, la marque a lancé sa propre enseigne sous l'impulsion de Philippe Prette, aujourd'hui PDG, et son épouse Kika Prette, directrice de la création. Le 8 juin, c'était jour de fête et c'est à Paris que la marque organisait une petite sauterie.

Direction le quartier de l'Opéra, dans le 9e arrondissement, dans une des boutiques parisiennes d'APM Monaco, pour faire la fête. Souriante et ravie de cette belle soirée d'anniversaire, Kika Prette a pris la pose avec décontraction auprès de plusieurs personnalités. On a notamment pu voir à ses cotés Sylvie Tellier, elle aussi souriante malgré les rumeurs récentes et tenaces qui la disent sur le départ de la tête du comité Miss France ; des adieux aux Miss qui feraient le plus grand plaisir à son éternelle ennemie, Geneviève de Fontenay. On a aussi vu le mannequin et fier ambassadeur APM Monaco, Baptiste Giabiconi, lequel a partagé plusieurs photos des pièces proposées par la marque sur son compte Instagram.

Parmi les autres personnalités remarquées, citons aussi Jérémy Lorca, Alexandre Wetter (Miss), Raphaël Say, Corentin Huard, Ugo Franchini ou encore Laurent Amar, Delphine Zentout, Romain Brau (La revanche des Crevettes Pailletées, Une femme du monde...), Clément Grobotek, Camille Yolaine... Tous ont pu célébrer comme il se doit les 40 ans de cette marque qui compte environ 400 magasins dans le monde entier peut-on découvrir sur son site officiel.

"Sollicitant les cinq sens, l'expérience APM est réfléchie, complète et haut de gamme. Voyagez dans le sud de la France. Dans nos boutiques à travers le monde, vous trouverez toujours notre cuir bleu marine et nos intérieurs en bois Riva, qui rappellent les croisières sur la Méditerranée. Nous élaborons une playlist mensuelle qui correspond à l'ambiance de la collection et qui vous accompagne pendant votre shopping. Nos experts en boutique vous guideront à la découverte de nos bijoux dans un environnement chaleureux et confortable. Ces petites attentions permettent d'établir des relations privilégiées et d'améliorer l'expérience shopping. C'est bien plus qu'une simple transaction !", relate APM Monaco.