Sylvie Tellier la mine fatiguée et "le moral dans les chaussettes" : photo 100% naturelle pour confier sa petite déprime

Le rythme de vie de Sylvie Tellier pourrait bien s'avérer moins intense d'ici la fin de l'année. Et pour cause, après la prochaine cérémonie Miss France 2023, elle ne sera plus directrice du comité. Une nouvelle qui a été confirmée le 31 août dernier. Après 17 ans de bons et loyaux services, celle qui avait succédé à Geneviève de Fontenay sera à son tour remplacée par Cindy Fabre (Miss France 2005).

Sylvie Tellier ne compte pas chômer pour autant et aspire désormais à promouvoir le savoir-faire à la française. "Je suis en train d'écrire une nouvelle carte dans ma vie professionnelle", avait-elle exprimé dans 50' Inside. Par ailleurs, elle aimerait se défaire de l'image dure qui lui colle à la peau et provoquée par son rôle de directrice de Miss France : "J'ai envie que les Français me découvrent autrement. J'ai envie de leur montrer la vraie Sylvie. Celle qui est à l'intérieur. Je suis assez déconneuse, aussi un peu cool. Je veux montrer aux Français que, derrière l'institution et le rôle de la directrice de Miss France, il y a une Sylvie Tellier plus légère".