Sylvie Testud maman de deux enfants "nés cools" : ses rares confidences

Pour cette rentrée, TF1 met les bouchées doubles sur les programmes originaux. En plus de la fiction Une affaire française, sur l'assassinat non résolu du petit Grégory, la chaîne a préparé une série maison : Fugueuse. Alors que le premier épisode sera diffusé le jeudi 30 septembre prochain, Télé Star a pu échanger avec Sylvie Testud , qui interprète la maman de cette adolescente enrôlée dans la prostitution.

L'occasion pour la comédienne de 50 ans d'évoquer sa vie de famille, égayée par les personnalités de ses deux enfants. "J'ai un fils de bientôt 17 ans et une fille de 10 ans. Et j'ai beaucoup de bol car ils sont super drôles. Avec leur papa on a essayé de ne pas les abîmer, mais franchement ils sont nés cools ! Ce sont deux petits rayons de soleil", sourit Sylvie Testud auprès de nos confrères.

Dans ce drame fictif, elle interprète une "maman emphatique qui pense qu'elle peut tout régler par le dialogue." "En général, le rôle de maman, c'est de laisser s'épanouir son enfant et tenter de le rattraper quand il trébuche. Là, il lui faut calmer la douleur amoureuse de sa fille alors qu'elle sait que c'est la pire de toutes !", intrigue l'actrice.

Dans Fugueuse, Sylvie Testud retrouve l'acteur Michael Youn, qui interprète le père de leur fille en danger. Ils ne sont pas prêts de se lâcher, puisque les deux acteurs retrouveront bientôt les studios de tournage ensemble : "Je vais réaliser un unitaire pour France 2 : Maman, ne me laisse pas m'endormir, adapté du récit de Juliette Boudre dont le fils a été dépendant aux anxiolytiques. La mère, ce sera Gwendoline Hamon, le père, Gérard Lanvin et le beau-père... Michael Youn."

