Sylvie Vartan entourée de Sophie Davant et Jean-Marc Morandini, une inattendue muse littéraire...

Depuis ses débuts dans la chanson dans les années 1960, Sylvie Vartan est devenue une icône de la scène musicale française. Une aura qui a aussi inspiré un récit littéraire à Roland Perez, lequel a fait de la star le fil rouge de son dernier roman.

L'écrivain organisait une grande soirée de lancement pour présenter Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan (aux éditions Les Escales), le mercredi 29 septembre 2021 depuis les salons Hoche, à Paris. Il a eu l'honneur de voir débarquer Sylvie Vartan herself. L'interprète des tubes La Maritza, La plus belle pour aller danser ou encore L'amour c'est comme une cigarette a pris la pose, tout de blanc vêtue, pour les photographes avec plaisir. La star, aujourd'hui âgée de 77 ans, était accompagnée de son mari Tony Scotti. Ces derniers temps, l'ancienne compagne de Johnny s'affiche de plus en plus régulièrement avec lui à des évènements médiatiques alors que le couple était plutôt de nature discrète dans le passé.

Aux côtés de la chanteuse il fallait compter sur un bataillon de stars ! On a ainsi pu voir l'animatrice Sophie Davant, Nikos Aliagas, Karine Le Marchand, Jean-Marc Morandini - qui fait un retour dans les soirées people après ses ennuis judiciaires qui avaient fait de lui un indésirable - ou encore Isabelle Morizet, Dave et son mari Patrick, Caroline Barclay, Laurent Delahousse.... Citons aussi la présence remarquée de Nathalie Levy, Raphaël Mezrahi, William Leymergie, Sébastien Bobigeat...

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ça parle de quoi ? C'est "le récit tendre et détonnant d'une enfance pas comme les autres, bercée par la voix de Sylvie Vartan. Un roman drôle et chaleureux sur la famille et sur la différence". On suit le jeune Roland, qui vit avec sa famille dans le 13e arrondissement de Paris et dont la santé est défaillante. Il découvre alors Sylvie Vartan par le petit écran, "une fée bienveillante à la carrière naissante, dont la voix l'accompagnera sur le chemin de la guérison".