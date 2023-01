Tahar Rahim, chic dandy pour Louis Vuitton : François Civil très changé, Rosalia au coeur du grand show

Le 19 janvier 2023, le créateur Colm Dillane a dévoilé la nouvelle collection Homme automne-hiver 2023/2024 au défilé Louis Vuitton dans la Cour carrée du Louvre à Paris. Nouveau talent à suivre dans le monde de la mode, Colm Dillane, le créateur originaire du Wisconsin et lauréat du Prix Karl Lagerfeld 2021, est réputé pour créer des vêtements streetwear avec une conscience écologique.

Lors du photocall, de nombreuses stars du monde entier se sont retrouvées pour découvrir les nouvelles pièces de la maison Haute-Couture dont Tyga, Lucas Portman et Zoe Coleman mais aussi Tahar Rahim venu avec un look très exotique et une touche de dandy pour l'occasion puisqu'il portait une chemise hawaïenne XXL noire et blanche, un pantalon large estival. Côté coiffure, il a choisi de gominer sa chevelure qui était entièrement plaquée vers l'arrière.

Non loin du mari de Leïla Bekhti, Squeezie était présent tout comme François Civil, devenu blond platine et Kit Harrington. Venu avec sa compagne Rose Leslie, l'acteur britannique star de la série Game of Thrones portait une veste jaune flashy décorée de deux boutons strassés. Sexy, il semblait ne rien porter sous sa veste et laissait se dévoiler son torse (qu'on imagine forcément très sculpté).

L'homme en jupe

Autre homme très remarqué lors du défilé, Lucien Laviscount - star de la série Emily in Paris - qui portait un pull fantaisie de la marque Louis Vuitton ainsi qu'une jupe drapée bleue. Jolie en brune,Karlie Kloss était accompagnée d'un ami. Elle était assise en front row près de la famille Arnault. Ainsi, Antoine, Bernard, Deplhine et Nicolas Guesquière étaient présents.

Lors du défilé, la chanteuse espagnole Rosalía a accompagné le défilé parisien avec un mini-concert.