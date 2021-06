Taïg Khris : Que devient le champion du monde de roller ?

Le natif d'Alger Taïg Khris est triple champion du monde de roller sur rampe, il a remporté des célèbres évènements internationaux tels que les X Games ou les Gravity Games. Il est également connu pour son célèbre record du monde de saut en roller sur la tour Eiffel le 29 mai 2010.

Au delà du sport, le gréco-algérien a une carrière à la télévision. Il était consultant pour l'émission L'été de tous les records sur France 3 et a animé de nombreuses émissions sur les sports extrêmes pour la chaîne Extreme Sports Channel. On avait également pu le voir sur les chaînes pour enfants telles que Canal J ou encore Gulli.

Taïg Khris a aussi été l'invité de plusieurs émissions très populaires comme Fort Boyard, à laquelle il a participé en 2003 et plus récemment en 2021. Il était l'un des candidats dans Koh Lanta : Le choc des héros en 2010. La même année, il a été le grand gagnant de Pékin Express en duo avec une ancienne participante, Chloé. Il a par la suite été candidat dans Danse avec les stars en 2012 aux côtés de la danseuse Denitsa Ikonomova. Il avait fini troisième de la saison. Enfin, l'ancien champion du monde de roller sur rampe a été en 2013 l'un des juré de l'inoubliable Splash : le grand plongeon.

Depuis, le recordman de saut en roller s'est reconverti dans une carrière d'entrepreneur. En 2001, il crée une société d'événementiel, Taïg Khris Events, dont l'objectif est d'organiser des spectacles de glisse et des initiations au roller, au skate, et au BMX. En 2006, le sportif crée cette fois une entreprise spécialisée dans la conception de gammes de papeterie pour enfants sous licence. Il achète alors le droit à l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Nitendo ou encore MTV et vend des trousses, agendas, stylos et cartables à leur effigie. L'entreprise ferme 2009 après avoir perdu l'image de Tony Parker.

En 2014, Taïg Khris crée la société OnOff Telecom. Celle-ci développe une application permettant d'utiliser plusieurs numéros de téléphones avec un smartphone. Lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, elle offre gratuitement des numéros à des médecins et des associations qui font face à un besoin soudain de numéros de portable professionnels pour réaliser des télé consultations, notamment via Whatsapp.

Côté coeur, le spécialiste des sports extrêmes est très discret, mais aux dernières nouvelles il était en couple avec Petra Silander, une ravissante djette et mannequin.