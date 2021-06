Tal fait son come back : découvrez le nouveau nom de scène de la chanteuse !

Tal est de retour ! La chanteuse de 31 ans a surpris ses fans en postant quelques photos sur son compte Instagram, dimanche 27 juin. Il faut dire que la jeune femme se faisait très discrète sur sa page : sa dernière photo postée datait de novembre 2020 ! Elle a annoncé plusieurs choses...

La sympathique interprète du titre Le Sens de la vie a partagé de mystérieuses photos, trois clichés similaires qui laissent planer le doute. Mais pour les fans, c'est certain : il s'agit bien du retour de leur chanteuse favorite ! D'ailleurs, ils ont partagé leur enthousiasme sur Instagram : "Une annonce peut-être ?", "Le projet arrive", "Oui, enfin", peut-on lire sous les posts. Lundi 28 juin, Tal a même partagé une courte vidéo d'elle. On voit la belle assise devant son micro, les cheveux frisés teints en blond et habillée d'un pyjama deux pièces, pousser la chansonnette en anglais. L'artiste, qui était localisée à Londres, semble s'enregistrer... Surtout, en légende elle écrit : "hi ! it's me, Taloula" C'est le nouveau nom de scène de la star. Son profil Instagram se nomme d'ailleurs Taloula Music.

Si le retour de Tal est si attendu, c'est que la pause observée par la chanteuse a été très longue mais nécessaire ! En mars 2020, l'artiste israélo-française qui revenait sur le "désastre" de son 4e album, Juste un rêve, sorti en juin 2018, expliquait à sa communauté avoir souffert d'une relation nocive avec sa productrice de l'époque.