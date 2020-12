Taylor Swift : Elle sauve une famille d'un drame juste avant les fêtes

Pour Taylor Swift, 2020 restera l'année de son combat pour son catalogue musical. Elle la finit sur une note heureuse, avec un don généreux. La chanteuse a été touchée par l'histoire d'une maman dans le besoin, dont elle a lu le témoignage sur internet.

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités se tiennent également au courant de l'actualité. Taylor Swift y a lu un article paru sur le site du Washington Post, consacré aux difficultés financières de millions d'Américains. Parmi eux, une mère de famille répondant au nom de Latika Cornwell révélait avoir cumulé 4000 dollars de retard de loyer et craindre une expulsion juste après les fêtes.

"Je me ferai bientôt expulser avec mes enfants qui font l'école à distance et ont besoin d'internet. J'ai eu des périodes difficiles, mais jamais comme celle là", explique Latika au Washington Post. La jeune femme, qui a perdu un de ses trois emplois et avait contracté la Covid-19 au mois de mai, en dit plus dans une cagnotte créée sur le site GoFundMe.

Taylor Swift s'y est rendue et a fait un don conséquent de 13 000 dollars (un peu plus de 10 000 euros) à la famille Corwell, l'aidant ainsi à dépasser son objectif de récolter 3500 dollars. "Nikki, j'ai lu votre histoire dans le Washington Post et me suis dit que c'était très courageux de votre part de la partager, écrit l'interprète de la chanson The Man dans un commentaire joint à son don. Je suis navrée pour tout ce que vous avez vécu cette année et voulais vous envoyer ce cadeau, d'une fille de Nashville à une autre. Avec amour, Taylor."