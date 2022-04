Teddy Riner fête ses 33 ans en famille : le drôle de message de sa compagne Luthna

Il est présent dans nos vies depuis tellement longtemps que l'on pourrait penser qu'il est plus âgé, mais Teddy Riner vient seulement de fêter ses 33 ans. Véritable phénomène de précocité, le judoka aux quatre médailles olympiques fait partie des plus grands sportifs français de l'histoire. Après des Jeux olympiques de Tokyo mouvementés, qui l'ont vu chuter en individuel, mais triompher en équipe, le Français est rentré à Paris pour y être accueilli en héros national. En couple depuis plusieurs années avec la belle Luthna Plocus, le colosse de 2m04 est l'heureux papa des petits Eden (né en avril 2014) et Isis (née en octobre 2018).

Ce jeudi 7 avril, Teddy Riner fêtait son anniversaire et pour l'occasion, le fan du PSG a eu droit à une belle attention de la part de celle qui partage sa vie. Sur son compte Instagram, la superbe brune a posté deux belles photos d'elle et son chéri en vacances dans des endroits paradisiaques. Elle accompagne les clichés d'un petit message plutôt marrant. "Happy birth'ted, vais-je la faire tous les ans ? Oui. Et j'espère bien longtemps encore. 33 baby tu me rattrapes", écrit-t-elle. Un message tout mignon auquel le judoka a répondu : "Merci mon Tout", écrit-il en y ajoutant deux emojis pour montrer son amour.