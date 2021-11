Teheiura (Koh-Lanta) poussé à la tricherie par d'autres aventuriers ? La famille du candidat sort du silence

Coup de théâtre lors de l'épisode de Koh-Lanta 2021 (TF1) du 9 novembre. Teheiura a été exclu du jeu après avoir avoué à Denis Brogniart qu'il avait triché. Il a en effet fait signe à des pêcheurs qui passaient par là et leur a demandé de la nourriture, à deux reprises. Une histoire qui continue à faire du bruit. Cédric, le beau-frère de l'aventurier emblématique, a donc tenu à le défendre.

Nombreux sont les téléspectateurs de TF1 a toujours être sous le choc après avoir découvert l'acte de Teheiura. Si certains comprennent qu'il a pu avoir un moment de faiblesse, ils sont moins tolérants concernant sa présence au sein du jury final, malgré les justifications du principal intéressé, du présentateur Denis Brogniart ou de la production. Touché par ce qui arrive à son beau-frère, Cédric a donc pris la parole auprès de nos confrères de 20 Minutes.

C'est l'occasion d'apprendre que, depuis le début de l'aventure, Teheiura aurait été poussé à fauter. "Vos coéquipiers vous poussent depuis le début de l'aventure à aller chercher de la nourriture auprès des locaux. Malgré la faim, vous refusez sans cesse. Un jour, vous voyez une personne qui se trouve en avoir. Qu'auriez-vous fait ? Vous auriez pris la nourriture pour la manger intégralement, sans la partager et sans le dire. Teheiura est quelqu'un d'honnête à l'extrême", a expliqué Cédric. Rappelons que cette édition était particulière, puisque les conditions de survie était encore plus difficile. En outre, elle s'est déroulée sur l'île natale du candidat. Il voyait donc en permanence la maison de ses parents au loin, de quoi lui mettre davantage de pression.

"Il a préféré la partager puis le reconnaître à l'équipe de production qui n'avait aucune preuve. Il aurait ainsi tout simplement pu nier et continuer l'aventure. Il a préféré assumer devant des millions de personnes et sortir du jeu. Ceci pour rester en phase avec ses valeurs. J'ai rarement vu un choix aussi courageux et intègre", a conclu Cédric. Teheiura n'a en effet pas garder la nourriture pour lui seul. Selon les informations du Parisien, Sam et Claude auraient bénéficié de cette nourriture, sans pour autant être exclus du jeu. Une allégations jamais confirmée par les principaux concernés. Ils n'ont toutefois pas manqué de prendre la défense de leur ami, à l'instar de nombreux autres aventuriers.