"Un moment pénible" : Teheiura exclu de Koh-Lanta pour triche, Denis Brogniart sort du silence

Près de 24h après la diffusion du dernier épisode de Koh-Lanta, Teheiura est toujours dans toutes les pensées. Le candidat emblématique de l'émission a été rendu coupable d'un acte jugé de haute trahison, c'est-à-dire qu'il a triché en demandant de la nourriture à des locaux lors du tournage en Polynésie, d'où il est originaire.

C'est au cours d'une discussion avec Denis Brogniart que cette triche a été révélée et lors de laquelle Teheiura n'a pas nié. "J'ai mangé deux fois", a-t-il avoué sous le regard forcément déçu de l'animateur. Ce dernier n'a alors eu d'autres choix que de l'exclure de l'aventure sur le champ. Ce mercredi 10 novembre 2021, la figure de TF1 est revenue sur cette affaire de manière très personnelle. Sur Instagram, il a en effet préféré adresser directement un message à Teheiura. "Ce que je ressens aujourd'hui...", écrit-il pour commencer.

La faim t'a amené à t'écarter de tes principes

Et de poursuivre, sans doute le coeur lourd, mais tout en apportant son soutien au candidat : "Ces quelques mots pour te redire mon estime, mon amitié en ces moments troublés. (...) C'est vrai que ce qui s'est passé cette année, et tu l'as reconnu, ne te ressemble pas, ne ressemble pas aux 4 premiers Koh-Lanta vécus où tu as toujours été un aventurier irréprochable, un homme droit, un coéquipier attentionné et un stratège en devenir ! (...) Je veux te dire que ces 4 saisons, je les garde en mémoire de manière indélébile, et que cette tentation que tu n'as pas refrénée et que tu as partagée, ne remet rien en cause. La faim t'a amené à t'écarter de tes principes et du code d'éthique de l'émission. Je sais que tu le regrettes amèrement."

Denis Brogniart précise que son devoir de sanctionner Teheiura reste "un moment pénible" à ses yeux bien qu'il salue sa "grande franchise". Il invite désormais, non sans un certain jeu de mot, le grand tatoué à se "nourrir de l'amour de sa tribu familial", lui qui est marié à Céline et a quatre enfants.