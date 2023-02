Télé-réalité - Une candidate victime de 2 opérations ratées : "Mon sein avait doublé de volume"... son calvaire

Des témoignages de plus en plus inquiétants. Alors que la chirurgie esthétique se démocratise de plus en plus partout dans le monde, cette pratique semble rencontrer en même temps de plus en plus de faux pas. Un reportage de Sept à huit était d'ailleurs consacré aux ratés d'une nouvelle tendance, le brazilian buttock lift, dit BBL. Il s'agit d'un lifting des fesses. Pour l'émission de TF1, certaines clientes regrettaient d'ailleurs énormément leur intervention.

Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a souhaité revenir sur le sujet, en invitant Noémie. Cette dernière est connue pour avoir participé à différentes émissions de télé-réalité, comme La Villa des coeurs brisés ou encore La bataille des clans. Et comme beaucoup de ses camarades du petit écran, elle a succombé à l'appel du bistouri à plusieurs reprises. Malheureusement, Noémie a vécu des expériences traumatisantes dans une clinique à l'étranger où elle a subi deux opérations pour un partenariat. "J'avais juste un petit complexe au niveau du ventre. Mais en fait au moment de la liposuccion, j'avais des implants mammaires qui datent de bien avant, et il (le chirurgien, ndlr) a touché ma glande mammaire. Le lendemain, en me réveillant, j'ai constaté que mon sein avait doublé de volume, a-t-elle rapporté. Je les ai appelé, ils m'ont dit 'Non mais c'est normal, c'est le post opératoire,' j'étais en pleurs. Je leur ai fait comprendre qu'il y avait un problème et que ce n'était pas normal que mon sein soit comme ça !".

Je pense que tu as une tumeur

Après un check-up de la part du chirurgien, c'est à nouveau la douche froide pour Noémie. "De là, il m'a dit 'Je pense que tu as une tumeur au sein, il doit y avoir des ganglions'", s'est-elle souvenue. Un diagnostic totalement faux. "Et ce n'était pas du tout ça ! (...) En fait, avec la canule il avait touché ma glande mammaire et donc j'ai eu une hémorragie au sein", a expliqué la grande copine de Jazz Correia.

Malgré cette très mauvaise intervention, Noémie avait accepté d'avoir recours à un BBL dans la foulée. "À la base, je voulais juste faire une liposuccion, mais le chirurgien m'a dit qu'avec le BBL ma silhouette serait mieux", a-t-elle confié. Et là encore, l'après-coup fut difficile à vivre. "En rentrant à Paris, je me suis retrouvée avec une grosse boule pleine de pus qui s'est ouverte. Je pense que c'était une infection", a-t-elle estimé. Pour se soigner, Noémie n'a eu d'autres choix que de prendre des antibiotiques. Elle garde néanmoins encore aujourd'hui une séquelle physique, à savoir un creux sur la fesse.