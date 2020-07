Thandie Newton - Son tournage de l'enfer avec Tom Cruise : "Il me faisait peur"

Travailler avec Tom Cruise, ce n'est pas de tout repos. Thandie Newton, qui a incarné Nyah Knordoff-Hall en 2000 à ses côtés dans le film Mission: Impossible 2, en garde un souvenir cuisant. Devenue l'héroïne de la série Westworld, elle ne peut oublier les conditions de tournages extrêmes qu'elle a connues il y a deux décennies. "Tom me faisait vraiment peur, explique-t-elle au magazine Vulture. C'était un être très dominateur. Il essayait vraiment trop fort, d'être une personne sympa. Mais cette pression qu'il se met... je crois qu'il pense être constamment la seule personne à pouvoir bien faire les choses."

La comédienne britannique garde une scène tout particulièrement en mémoire. Elle se déroulait sur un balcon, en Espagne, et Tom Cruise n'était pas du tout fan de leur dialogue. "Ce n'était pas très bien écrit, admet Thandie Newton. Il n'était pas du tout content de ma performance, parce que j'avais vraiment les pires répliques. Il a essayé de m'expliquer quoi faire, mais ça l'a tellement frustré qu'il m'a dit 'Écoute, laisse-moi faire. On va répéter devant les caméras.' Donc on répétait, les caméras tournaient. Et là il m'a dit 'Je vais jouer ton rôle et toi le mien.' Ils ont filmé toute la scène. Et c'était la chose la moins utile du monde. C'était juste très révélateur de sa personnalité. Ça m'a plongée dans la terreur et fait ressortir mes doutes. J'ai vraiment ressenti de la honte."

Je me suis dit qu'il allait présenter ses excuses. Mais non

Croyez-le ou non, mais Thandie Newton a, entre autres, obtenu son rôle dans Mission: Impossible II grâce à Nicole Kidman, l'épouse de Tom Cruise à l'époque. Mais difficile de savoir s'il faut la remercier. Après avoir survécu à cette scène aberrante, la comédienne a reçu un coup de téléphone de la part de son partenaire de jeu. "Je me suis dit que ça y était, il allait présenter ses excuses. Mais non, poursuit-elle. Il m'a juste dit qu'on retournerait la séquence la semaine suivante. (...) Tom n'était pas une personne horrible. Il était vraiment très stressé. Mais ce n'est pas la meilleure manière de faire en sorte que tout le monde travaille le mieux possible."

Thandie Newton a dit non à "Charlie's Angels"

Tourner auprès de Tom Cruise était sans doute Mission Impossible, mais il ne s'agit que d'une épreuve parmi tant d'autres pour Thandie Newton. Dans cette même interview, accordée à Vulture, elle a dévoilé de nombreuses mauvaises expériences de tournage, lors desquelles elle avait souffert du racisme ambiant. Avant que Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore ne deviennent les Charlie's Angels, par exemple, elle avait envisagé de faire partie de l'aventure. Mais Amy Pascal, une membre de l'équipe du film, lui aurait demandé de "reproduire tous les stéréotypes possibles pour être convaincante au cinéma en tant que femme noire", par exemple en "montant sur une table pour remuer ses fesses"...