The Crown - Jemima Khan a joué les conseillers VIP, avant de tout plaquer : l'amie de Diana explique

La cinquième saison de la populaire série The Crown ne sort pas avant un an mais déjà, elle fait couler beaucoup d'encre. Il faut dire qu'elle représentera à l'écran la fin de vie de Diana... Période délicate dont Jemima Goldsmith (Kahn) a été un témoin privilégié, elle qui a été une amie proche de la princesse de Galles. C'est pour cette raison que le créateur de la série Netflix lui a demandé son aide pour écrire les prochains épisodes tant attendus. Sauf que cette collaboration n'a duré que quelques mois.

Dans une nouvelle interview accordée au Sunday Times du 7 novembre 2021, Jemima Goldsmith a évoqué ce projet pour la première fois : "En 2019, Peter Morgan m'a demandé de coécrire la cinquième série de The Crown, en particulier les épisodes qui concernaient les dernières années de la princesse Diana avant sa mort. Après une longue réflexion, n'ayant jamais parlé publiquement de tout cela auparavant, j'ai décidé de contribuer", a expliqué la productrice britannique de 47 ans. "Il était vraiment important pour moi que les dernières années de la vie de mon amie soient décrites avec précision et compassion, puisque cela ne s'est pas toujours produit dans le passé." Fait-elle ainsi référence aux troubles alimentaires de Lady Di, représentés de façon très réalistes dans la saison 4, au point d'irriter le prince Charles et le prince William ?

Entamée en septembre 2020, cette collaboration discrète s'est finalement terminée en février 2021 : "Lorsque j'ai réalisé que ce scénario particulier ne serait pas nécessairement raconté avec autant de respect ou de compassion que je l'avais espéré, j'ai demandé que toutes mes contributions soient retirées de la série", a ajouté la fille du milliardaire Sir James Goldsmith et de Lady Annabel Vane-Tempest-Stewart.

Contactée par le Sunday Times, la production de The Crown a commenté le témoignage de Jemima Goldsmith en déclarant qu'elle "a fait partie d'un vaste réseau de sources bien informées et variées qui ont fourni de nombreuses informations de base à nos écrivains et chercheurs". Toutefois, elle n'aurait "jamais été engagée comme scénariste sur la série". Si le programme phare de Netflix a pu compter - un temps - sur les conseils avisés de Jemima Khan, il a en revanche préféré se passer de l'aide de Sarah Ferguson, la duchesse d'York et belle-soeur de Diana.

Une 5e saison prometteuse

L'historique mais douteuse interview vérité de Diana dans l'émission Panorama, durant laquelle elle a ouvertement évoqué la fin de son mariage avec le prince Charles, son idylle avec le chirurgien Hasnat Khan, son ultime romance avec Mohamed Al Fayed, mort avec elle dans le terrible accident de voiture survenu à Paris à l'été 1997... Autant d'éléments qui devraient être transposés à l'écran, dans une version romancée plus ou moins proche de la réalité, pour laquelle l'actrice Elizabeth Debicki s'est glissée dans la peau de Lady Di.