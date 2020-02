The Voice 2020 : Lara Fabian en larmes, le souvenir de Maurane sur scène

Une nouvelle belle soirée a eu lieu sur TF1 samedi soir lors des quatrièmes auditions à l'aveugle de The Voice. Quelques talents ont réussi à taper dans l'oeil des coachs avec des prestations émouvantes, surprenantes et même vibrantes. Une en particulier a retenu l'attention de Lara Fabian. Celle de la candidate Nataly. En reprenant le titre de Lady Gaga et Bradley Cooper, I'll Never Love Again, la jolie brune a fait sensation sur le plateau, autant par sa voix que par l'histoire qui se cache derrière. En effet, à l'âge de 53 ans, Nataly chante depuis plus de vingt ans, mais sans avoir jamais véritablement percé. Une longue période de désillusion l'a poussée à rejoindre un couvent pendant deux ans. En participant au télé-crochet de la Une, Nataly voulait prouver qu'elle n'avait pas perdu sa voix.

"Maurane, notre copine à tous"

Pari réussi haut la main puisque sa prestation a régalé les coachs, qui n'ont d'ailleurs rien eu à redire sur sa maîtrise. "Vous avez vraiment fait quelque chose de très grand. À aucun moment, on n'a senti la moindre faille", lâche Marc Lavoine, stupéfait. "Vous êtes une vraie chanteuse", surenchérit Pascal Obispo, chamboulé. L'interprète de Millésime va même jusqu'à comparer Nataly à des pointures de la musique française. "On a senti un parcours magnifique même s'il a été chaotique. Franchement, je connais peu de chanteuses qui chantent comme ça. Si vous me demandez qui comme ça, je vais vous dire Céline Dion, Lara Fabian et il y en avait une troisième, mais qui n'est plus là, c'est ma copine Maurane, notre copine à tous, qui chantait divinement bien. Quand je vous ai écoutée chanter, j'entendais ça." Cette dernière référence a ému aux larmes Lara Fabian.

La chanteuse belgo-canadienne a vécu avec douleur la disparition de Maurane en 2018 avec qui elle était complice depuis de nombreuses années. En 2001, les deux femmes ont même porté leur amitié aux yeux du grand public en collaborant sur le morceau devenu culte Tu es mon autre. À l'époque, le succès est retentissant. Depuis deux ans, Lara Fabian continue à aimer sa douce amie dans l'absence. Lors d'une interview accordée au magazine Gala, Lara Fabian a évoqué son chagrin et la place qu'elle a toujours dans son coeur : "Elle est très importante dans ma vie. Je l'ai connue à dix-sept ans, et je n'arrive pas à en parler au passé."