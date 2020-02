The Voice 2020 – Lara Fabian : Sa fille Lou ne marchera pas dans ses pas (EXCLU)

La neuvième saison de The Voice se poursuit sur TF1. Ce samedi 1er février, un nouveau panel de talents va se présenter devant les coachs lors d'une nouvelle session des auditions à l'aveugle. Après vous avoir dévoilé les ressentis de Pascal Obispo et Amel Bent au sujet de cette nouvelle saison, il est temps d'en savoir plus auprès de Marc Lavoine et de Lara Fabian, qui ont répondu aux questions de Purepeople.com.

Ainsi, les artistes sont tous les deux d'accord pour dire que l'ambiance en coulisses est des meilleures. "Diversité, joie, enthousiasme, alchimie, bienveillance", qualifie Lara Fabian. De son côté, Marc Lavoine souligne le rassemblement d'"un quatuor assez harmonieux ", dont le point commun est bien évidemment "la musique". En ce sens, ils ne tarissent pas d'éloges au sujet des uns et des autres. "Marc l'humble sage, Amel la joie lumineuse, Pascal le professionnel bienveillant", estime notamment l'interprète de Je t'aime. Aucune tension à prévoir entre les coachs même si quelques chamailleries viendront sans aucun doute animer les débats. Mais comme Lara Fabian le dit si bien à notre micro, "s'il y a une guerre, elle est douce et elle est drôle".

C'est dans cet esprit qu'elle assure d'ailleurs ne voir aucun mal à ce que ses enfants participent un jour à ce programme. "Moi je sais que je l'aurais fait personnellement en tant qu'artiste, c'est un parcours que j'aurais tenté", reconnaît l'épouse de Gabriel. Et de préciser : "Ma petite fille [Lou, 12 ans, NDLR] ne souhaite absolument pas suivre les traces de la musique, mais si demain j'avais un enfant qui avait envie de faire ça, je l'aiderais et je l'encouragerais à prendre ce risque. Et je l'équiperais aussi pour qu'émotionnellement, la chute ne soit pas trop difficile si les chaises ne se retournaient pas." Des confidences à retrouver dans notre vidéo ci-dessus !

