The Voice : Amel Bent et Pascal Obispo révèlent leur point de désaccord (EXCLU)

Ce samedi 18 janvier, c'est le grand soir ! La neuvième saison de The Voice débarque sur TF1 avec les traditionnelles auditions à l'aveugle. En plus de quelques changements de règles, cette édition 2020 accueille quatre nouveaux coachs, à savoir Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo. Lors de la conférence de presse de l'émission, nos équipes de Purepeople.com sont allées à leur rencontre. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'ambiance en coulisses.

Amel Bent et Pascal Obispo sont les premiers à donner le ton de cette saison. "Humain, vrai, pas de chichi, spontané, sensible, intelligent, spirituel" estime le chanteur de 55 ans. Amel Bent, quant à elle, souligne surtout leur appartenance à des univers musicaux très différents, ce qui n'empêche pas qu'ils s'entendent "à merveille". Pour preuve, ils n'hésitent pas à se montrer taquins les uns envers les autres. "Amel, elle parle trop ; Lara, elle m'a explosé le tympan et Marc, il me fait marrer", résume avec humour Pascal Obispo. Les professionnels de la musique française promettent même quelques chamailleries dans leur quête pour recruter des talents. "Je savais que j'allais me chamailler avec Pascal parce qu'il n'aime pas les vibes et moi j'adore les vibes", s'amuse Amel Bent. En revanche, pas question de taper du sucre sur le dos des autres. Le quatuor de The Voice est plus soudé que jamais. "Je pense que, cette année, personne ne dira qui est le meilleur. On a dit souvent 'peu importe l'équipe où vous allez atterrir, de toute façon, vous y êtes et c'est le principal", conclut l'interprète de Millésime.

Une chose est sûre, la compétition s'annonce rude cette année avec des candidats tous plus exceptionnels les uns que les autres. En outre, une pression supplémentaire est venue s'ajouter au programme concernant la finale. En effet, contrairement aux précédentes éditions, seul le public choisira les quatre finalistes. Ainsi, "certains coachs pourront ne pas avoir de finaliste lors de la finale", nous apprenait le directeur des programmes de TF1. Premières estimations dès ce soir...

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.