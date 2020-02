The Voice 2020 : Marc Lavoine et Amel Bent, parents émus grâce aux talents

Nouvelle semaine, nouveaux talents ! Samedi 1er février 2020, The Voice était de retour sur TF1 pour le troisième épisode des auditions à l'aveugle. Les coachs, Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent n'ont pas été déçus par les artistes en herbe qui se sont présentés devant eux.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 1er février 2020.

PIA : I DON'T WANNA BE YOU ANYMORE – BILLIE EILISH

Pia est la première à se lancer dans l'arène. À seulement 22 ans, la jolie brune gracieuse et aux yeux bleus perçants présente un grain de voix différent direct, pur et élégant, impossible de passer à côté. D'ailleurs, sa douceur, sa justesse et l'émotion délicate qu'elle transmet fonctionnent d'entrée du côté de Pascal Obispo, suivi pas ses trois camarades. Carton plein donc pour Pia qui est également ovationnée par le public. "Je t'ai trouvée magnifique", lâche même Pascal Obispo complètement sous le charme.

Pia intègre l'équipe de Pascal Obispo.

AMAURY : DO YOU WANT TO BUILD A SNOWMAN – LA REINE DES NEIGES

Amaury est un véritable personnage haut en couleur. À 28 ans, il est réceptionniste de nuit et est originaire de Poitiers. Il se distingue notamment par son apparence très originale. Avec sa moustache et ses costumes pétillants, Amaury sort tout droit d'une comédie musicale. Rien d'étonnant puisqu'il s'agit de sa passion. En effet, depuis son enfant, il est très porté sur les films – et notamment les dessins animés – tels que Mary Poppins, Blanche Neige, Robin des Bois... Autant de classiques qui lui ont donné l'envie de chanter. C'est pourquoi il se présence sur scène avec le titre : Je voudrais un bonhomme de neige tiré du dessin animé La Reine des neiges. Son but ? Faire retomber tout le monde en enfance avec sa voix lyrique.

Pari plus que réussi puisque Amaury s'attire les faveurs des quatre coachs à l'unanimité. Malheureusement pour lui, Pascal Obispo est une nouvelle fois bloqué. Après Amel Bent, c'est Lara Fabian qui s'est empressée de contrer son comparse. Ce qui n'empêche pas à l'interprète de Millésime de complimenter Amaury pour sa prestation impeccable. Du côté d'Amel Bent, l'émotion était à son comble puisque la chanson lui a naturellement fait penser à ses deux petites filles.

Amaury intègre l'équipe de Lara Fabian.

IFÈ : DROWNING – MICK JENKINS

Ifè (signifie "amour") vient du Bénin. Il a 27 ans et est étudiant aux Beaux-Arts de Paris. C'est en faisant de la musique avec des copains qu'il découvre sa passion. Cette dernière s'est par ailleurs révélée salvatrice pour lui dans les moments les plus difficiles de sa vie. Comme en 2016, avec le décès de son frère cadet dans un accident de voiture.

Ifè se met dans la poche tous les coachs, épatés par sa technique, son débit de parole et sa maîtrise incroyable. "Tu nous as donné une leçon. On était avec un artiste", estime Pascal Obispo, bluffé. Mais Marc Lavoine n'est pas en reste pour tenter de séduire le jeune talent. Très touché pas son histoire, il veut à tout prix le recruter. "J'ai un fils de 33 ans, qui a nos couleurs à nous deux. J'adore la musique que tu fais et c'est la musique que j'écoute. Il y a la musique et il y a la question noire à laquelle je suis très attaché. T'as pas besoin de moi, moi j'ai très envie de travailler avec toi et ça donnerait du sens à mon histoire."

Ifè intègre l'équipe de Marc Lavoine.

RITA KASSID : NON, JE NE REGRETTE RIEN – ÉDITH PIAF

Au tour de Rita Kassid de tenter sa chance. La jeune femme s'attaque à un classique, une reprise d'Édith Piaf. Malgré son manque d'expérience, elle séduit Amel Bent qui est la seule à se retourner. "En fait, tu es ma petite soeur", lâche-t-elle à Rita. Une aubaine pour cette dernière qui souhaitait secrètement rejoindre son équipe. Il faut dire que les voix des deux jeunes femmes sont quelque peu similaires. En outre, on connaît le goût d'Amel Bent pour les vibes, et sa nouvelle protégée semble maîtriser à la perfection ce procédé.

Rita Kassid intègre l'équipe de Amel Bent.

ABBIE : LOVELY – BILLIE EILISH FT KHALID

Abbie est partie pour être l'un des chouchous de la saison. Avec son caractère ultracâlin et son sourire éclatant, cet étudiant en langue de 21 ans a fait l'unanimité dans les coulisses du tournage. Musicien hors pair, il se passionne pour le piano très jeune et apprend à chanter par la suite. Pourtant, il a encore du mal à croire en ses capacités. En participant à The Voice, il cherche à se prouver qu'il est capable de réaliser ses rêves.

C'est donc accompagné de son instrument fétiche qu'Abbie se présente sur scène. Il y offre une prestation très touchante qui a fait se retourner tous les coachs en un rien de temps. Ces derniers en redemandent même et Abbie se met à chanter un morceau en français. Une seconde performance qui ne fait que confirmer ses talents et lui vaut de récolter une panoplie de compliments.

Abbie intègre l'équipe de Pascal Obispo.

AKOB : BROKEN VOW – LARA FABIAN

Akob est jusqu'à présent le plus jeune de la saison. Mais à seulement 16 ans, il n'a rien à envier aux plus grandes voix de la chanson. Avec un timbre dit de baryton, il interprète le tube de Lara Fabian. Un grand risque de la part de l'adolescent qui manque de peu de se faire écarter du télé-crochet.

Mais c'était sans compter Pascal Obispo, qui reconnaît là une voix immense. "J'ai un côté Florent Pagny qui a poussé en moi. Et Florent, s'il avait été là, il aurait adoré ! Tu es un vrai chanteur et c'est normal que tu sois dans The Voice." Si elle ne s'est pas retournée, Lara Fabian ne manque pas de compliments au sujet d'Akob pour autant. "Je suis restée subjuguée. C'est une chanson à moi que j'ai écrite", déclare-t-elle, faisant part au passage de tout son respect pour avoir osé chanter cette chanson difficile.

Akob intègre l'équipe de Pascal Obispo.

FAIZ : ABDEL KADER – 1,2,3 SOLEILS

Faiz est un véritable boute-en-train. À 38 ans, ce Marocain d'origine qui vit à Bruxelles est comédien et cuisinier. Et dans la vie de tous les jours, il ne se passe pas une minute sans qu'il fasse le show. C'est donc avec son naturel et sa spontanéité déconcertante qu'il a atterri sur TF1. Fidèle à ses origines, il a décidé d'interpréter le célèbre tube Abdel Kader tiré de l'album 1,2,3 soleils du trio formé par Faudel, Khaled et Rachid Taha.

Son passage est un véritable succès. Faiz se retrouve avec le choix entre Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent. Avant de prendre sa décision, il n'a évidemment pas résisté à l'envie de glisser quelques blagues, de quoi plaire encore plus aux coachs.

Faiz intègre l'équipe de Amel Bent.

KIM : SAINT CLAUDE – CHRISTINE AND THE QUEENS

Kim est la dernière à passer. Chanteuse professionnelle de 25 ans, elle a fait ses preuves auparavant auprès d'un orchestre de bal. Le rythme intense de ce projet lui aura valu de perdre sa voix un temps. Une catastrophe pour la jolie brune qui a du mal à s'en remettre. Désormais guérie, Kim prend sa revanche dans The Voice, ce qui représente un challenge de taille. Malgré une prestation fragile, elle captive Marc Lavoine qui se retourne très rapidement.

Kim intègre l'équipe de Marc Lavoine.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo : Joséphine, Veroushka, Jonathan, Pia, Abbie et Akob

Marc Lavoine : Michaël, Antoine, Louise, Antony, Ifè et Kim

Amel Bent : Alexia, Toni, Terrence, Rita Kassid et Faiz

Lara Fabian : Sam, Maria, Romain, Jimmy, Sheyen, Emmanuel et Amaury