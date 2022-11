The Voice : Soeur Cristina complètement métamorphosée, la gagnante italienne n'est plus bonne soeur !

Une bonne soeur, un prêtre ou un rabbin dans une télé-réalité ou un télé-crochet ? Ne jamais dire jamais. En 2008, Laurent Lenne se présentait comme candidat dans Secret Story avec pour secret : "Je suis un prêtre anglican." Son statut de femme d'église et de bonne soeur, Cristina Scuccia n'a pas eu à le cacher. En 2014, la jeune femme se fait remarquer dans The Voice Itallie. Et autant dire qu'elle a vite été prise au sérieux lorsqu'elle a dévoilé sa voix. De semaine en semaine, Soeur Cristina Scuccia a bluffé le jury et assuré un parcours sans faute, lui permettant de remporter la saison.

Cristina Scuccia a par la suite débuté une carrière dans la chanson avec une reprise des plus parlantes : celle de Like a Virgin de Madonna. L'audace et le talent de la gagnante de The Voice avait fini par payer et ce ne sont pas moins de 7 millions de vues que la vidéo a cumulées en quelques mois. Huit ans plus tard, qu'est-elle devenue ? Poursuit-elle sa voie dans la chanson ou a-t-elle décidé de se consacrer entièrement à la religion et d'abandonner toute carrière musicale ? La réponse est très surprenante puisque Cristina Scuccia n'a fait aucun des deux.

Cristina Scuccia n'est plus bonne soeur !

Huit ans après s'être fait connaître comme l'une des femmes de Dieu, Cristina Scuccia s'est métamorphosée. Son apparition dans l'émission italienne Verissimo a permis de constater qu'elle avait non seulement quitté les ordres religieux mais qu'elle était donc également devenue méconnaissable. La jeune femme a abandonné la tenue traditionnelle, la cornette et la croix ainsi que ses lunettes pour épouser une apparence beaucoup plus féminine et apprêtée.