The Voice : Un candidat emblématique bientôt papa pour la 1re fois, belle annonce en photos

Les internautes auront donc la surprise. En attendant de le découvrir, ils n'ont pas manqué de féliciter l'heureux couple pour son bonheur à venir.

Cela fait plus de cinq ans que Louis Delort et Angèle filent le parfait amour comme l'avait précisé l'artiste lors d'une interview pour Télé Loisirs. "Angèle est tatoueuse. Il y a cinq ans, je l'ai contactée car je voulais me faire un nouveau tatouage. Je lui avais demandé de me représenter 'l'âme', quelque chose d'assez vague comme vous pouvez vous en douter. Et comme par hasard - d'ailleurs ne dit-on pas qu'il n'y a pas de hasard mais que des coïncidences dans les histoires d'amour -, la veille, elle avait tenté de représenter l'âme en tatouage. On a discuté ensemble de cette envie et elle m'a tatoué ce projet qu'on a baptisé 'Anima'", avait-il révélé. Et de préciser que cela a été le coup de foudre. Celui qui avait décroché le premier rôle dans la comédie musicale 1789 : les Amants de la Bastille avait également évoqué sa vie personnelle dans The Voice All Stars. "J'ai pas encore les enfants mais je suis en train de tout faire pour qu'ils arrivent. On a fait le petit nid et j'ai la fiancée", déclarait le Talent de Patrick Fiori. Un voeux devenu réalité.