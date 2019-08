The Weeknd : L'ex de Bella Hadid se régale avec Emily Ratajkowski

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions d'admirateurs. Ceux de Bella Hadid et The Weeknd ont été tristes d'apprendre leur rupture. Ils sont désormais surpris de découvrir que le chanteur se console en compagnie d'une autre bombe, en la personne d'Emily Ratajkowski...

Mercredi 7 août 2019, The Weeknd était de sortie et a tenté de se faire discret, sans succès ! Le chanteur de 29 ans est sorti dîner dans un restaurant à Hollywood, en compagnie de l'irrésistible Emily Ratajkowski... et de son mari Sebastien Bear-McClard, une présence qui écarte tout soupçon de flirt ou de nouvelle relation. Le trio est monté à bord de la même voiture en quittant l'établissement.

La veille de ce dîner à trois, le monde apprenait par le biais d'E! News que The Weeknd et Bella Hadid s'étaient séparés pour la seconde fois. "Ils sont à des endroits différents maintenant, physiquement et mentalement. Bella se prépare pour la Fashion Week et Abel travaille sur sa musique et ses débuts d'acteur pour bientôt, a expliqué un proche observateur au site américain. Ils se sont beaucoup disputés récemment (...). Ils n'ont pas passé de bons moments ensemble depuis des mois."

En attendant la Fashion Week, qui sera consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2020, Bella s'éclate à Mykonos, en Grèce, avec sa soeur Gigi Hadid.

The Weeknd se terre et s'est lancé dans la réalisation d'un nouvel album. Son récent tweet à ce sujet a embrasé les réseaux sociaux.