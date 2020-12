Thibault Garcia méconnaissable : une photo de lui fait le buzz

Les internautes sont friands des photos de jeunesse de leurs personnalités favorites. Thibault Garcia a donc rendu ses abonnés Snapchat heureux le 14 décembre 2020 en partageant une photo sur laquelle il est... méconnaissable.

A l'instar de nombreuses stars de télé-réalité, le candidat des Marseillais (W9) adore partager son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux. Ils ont donc récemment pu découvrir sa nouvelle chanson Bambino, un bel hommage à son fils Maylone (1 an), ses sorties au restaurant avec son épouse Jessica Thivenin ou leurs préparations pour les fêtes de Noël. Mais une photo a probablement davantage attiré l'attention des internautes lundi.

Entre deux stories, le beau brun de 29 ans a publié une photo de jeunesse. On peut le découvrir avec des lunettes, probablement vers l'âge de 10 ans. Et on a bien du mal à reconnaître Thibault Garcia tant il a changé depuis. "Bonne nuit", a-t-il simplement écrit en légende de sa publication.

Ce n'est pas la première fois que Thibault met en ligne une photo de lui plus jeune. En juillet dernier, il avait posté un cliché datant de la même époque et l'avait commenté : "Ne me jugez pas." Pourtant les avis des autres, le mari de Jessica Thivenin n'en a que faire et le dit souvent sur Snapchat, notamment quand il reçoit des critiques concernant sa carrière de chanteur. Il a également reçu de nombreux messages concernant ses folies capillaires. Mais qu'importe tant que ses proches sont heureux, le grand ami de Julien Tanti l'est tout autant.