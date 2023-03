Thierry Moreau et Isabelle-Morini Bosc brouillés : taclée par son ex-collègue, la chroniqueuse rétablit la vérité

Chaque jour de la semaine, Jordan De Luxe reçoit des personnalités sur le plateau de son émission Chez Jordan, sur C8. Le 28 mars dernier, c'est Thierry Moreau qui s'est livré au présentateur. En plus d'être revenu sur ses relations parfois tendues avec Estelle Denis ou avoir évoqué sa femme, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste s'en est pris à une ancienne collègue : Isabelle Morini-Bosc. Mais cette dernière ne s'est pas laissée faire.

C'est en 2010 que Thierry Moreau a été révélé au grand public dans Touche pas à mon poste. À l'époque, l'émission de Cyril Hanouna était diffusée sur France 4. Il a fait partie de sa bande durant sept ans et en mai 2017, il avait annoncé son départ en direct. Une grosse surprise pour tout le monde sur le plateau. Durant toutes ces années, il a croisé de nombreux chroniqueurs. Et il n'a pas caché qu'il ne portait pas Isabelle Morini-Bosc dans son coeur. "J'ai un peu de mal avec ses positions, on n'a pas la même manière de voir la vie, la politique. Je n'ai aucun atome crochu avec elle, depuis assez longtemps. À chaque fois qu'on a eu à se côtoyer. Je me souviens d'une fois où je lui avais proposé un truc à RTL, elle l'avait mal pris. Le courant ne passe pas", a-t-il déclaré.

L'irrésistible tentation de réécrire l'histoire

La principale intéressée, que l'on retrouve désormais sur TPMP People en plus de RTL, n'est pas passée à côté de ces déclarations. "Ah ! L'irrésistible tentation de réécrire l'histoire. La réalité est plus simple : au cours d'un agréable déjeuner, sollicité par Thierry et réglé par moi avec plaisir, il m'a prié de transmettre à la direction son désir de 'faire du média' sur RTL. J'ai transmis. Est-ce ma faute si mon 'grand chef d'alors' n'a pas voulu donner suite ? Mais je l'aime bien mon Thierry", a-t-elle écrit sur Twitter.

Isabelle Morini-Bosc a ensuite conclu avec humour : "À quand d'ailleurs un nouvel épisode de Thierry la Fronde ?" Thierry Moreau répondra-t-il à son ancienne collègue ? Affaire à suivre.