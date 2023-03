"C'est moi qui anime et c'est moi la patronne" : Thierry Moreau remis en place par Estelle Denis, "très très cash"

Estelle Denis est une présentatrice qui a toujours su bien s'entourer et c'est le cas avec l'émission Estelle Midi, qu'elle anime tous les jours de la semaine sur les ondes de RMC. La journaliste de 46 ans débat de sujets de société avec des chroniqueurs aussi différents que Périco Légasse, critique gastronomique et Daniel Riolo, principalement connu pour son expertise dans le domaine du football. Autre membre important de cette équipe de choc, Thierry Moreau est un expert des médias, passé notamment pendant de nombreuses années sur le plateau de Touche pas à mon poste !, l'émission de Cyril Hanouna.

Le journaliste de 58 ans était l'invité de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan, ce 28 mars et l'animateur en a profité pour évoquer sa relation avec Estelle Denis. Lorsqu'il a demandé à Thierry Moreau s'il y avait déjà eu de l'eau dans le gaz entre eux, ce dernier a commencé par affirmer qu'il ne s'est jamais rien passé. "Je ne me suis jamais embrouillé avec Estelle Denis", a-t-il assuré, avant de poursuivre : "De temps en temps, si j'ai pris trop le temps de parole alors qu'elle disait stop, elle me reprend à la coupure de pub en me disant 'nan, tu peux pas dire ça'."

Elle est très très cash là-dessus

Après avoir réfléchi quelques secondes, Thierry Moreau a fini par dévoiler une petite embrouille qu'il a eue sur le plateau avec la compagne de Marc Thiercelin. "Si, une fois j'ai remis en cause un truc qu'elle disait. Elle m'a dit "non, tu peux pas, t'es obligé de me laisser la main et c'est moi qui anime et c'est moi la patronne', donc elle est très très cash là-dessus", a ajouté le journaliste. Alors que Jordan De Luxe a tenté d'en savoir plus sur cette affaire, le chroniqueur d'Estelle Midi a affirmé qu'il comprend l'attitude de l'animatrice à son égard. "Peut-être que je l'ai dit de manière un peu... véhémente, ce que moi je n'ai pas senti sur le moment, mais elle l'a senti comme ça et elle me l'a dit tout de suite et le problème a été réglé en 5 minutes", a-t-il conclu.

Il y a quelques jours de cela, Thierry Moreau et Estelle Denis ont eu une belle passe d'armes en direct, mais visiblement, l'animosité n'est pas de mise entre les deux journalistes et tout se passe au mieux dans l'émission.