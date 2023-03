Diaporama : "C'est moi qui anime et c'est moi la patronne" : Thierry Moreau remis en place par Estelle Denis, "très très cash"

Exclusif - Estelle Denis - Soirée Orange objectif 2024 au restaurant du café de l'homme à Paris le 23 septembre 2021. Un an après avoir signé son contrat de partenaire premium de Paris 2024, l'opérateur de télécommunication parrainera aussi l'épreuve du marathon ouvert au grand public à l'été 2024. Voilà deux jours qu'Orange fait du teasing pour annoncer, ce jeudi, qu'il se lance dans le running. Après le foot, le rugby, le tennis, le cyclisme ou encore l'esport, l'opérateur de télécommunication a donc décidé d'accompagner les millions de Français qui courent. Et les milliers qui auront la chance de disputer le premier marathon ouvert au public de l'histoire des Jeux Olympiques. C'est ce que S.Richard, PDG. d'Orange, a révélé lors d'une conférence au Café de l'Homme, avec vue sur la Tour Eiffel, un an après avoir signé le contrat de partenaire premium de Paris 2024. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage

