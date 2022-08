Thierry Olive (L'amour est dans le pré) : Agression, incendie, accident... il vit un véritable cauchemar !

Dans son émission 20 ans d'amour à la télévision, M6 reviendra ce soir sur le véritable conte de fée que vit Thierry Olive avec Annie depuis leur rencontre dans L'amour est dans le pré en 2012. L'agriculteur Normand nage actuellement en plein bonheur avec sa dulcinée, qu'il a épousée très peu de temps après la fin du tournage. Malheureusement, si tout va bien en amour, il n'a cessé de connaître des mésaventures ces derniers temps, pour des raisons diverses et variées.

À commencer par son diabète, une maladie qui lui a été diagnostiquée juste après son passage dans Fort Boyard, et qui lui a engendré de nombreux problèmes, notamment des difficultés à voir trouble toute la journée et à écrire. Ses soucis de santé ont également eu un impact sur sa vie sexuelle avec sa femme. Il avait expliqué avoir été contraint de "ranger le petit outil dans le tiroir, un peu" dans l'émission TPMP People.

Pas au bout de ses peines

En avril 2020, c'est l'incendie de sa ferme située en Normandie qui lui plombait le moral. "C'est triste, ce sont des années de travail pour avoir tout ça" regrettait-il dans les colonnes de Ouest-France. Heureusement qu'il n'était pas présent sur place, et que seul du matériel a été réduit en cendres... "Je mange toujours chez mon épouse le soir" précisait-il pour le quotidien régional.

Le 2 février 2021, il révélait dans TPMP avoir été victime d'une agression dans un champ, par un homme qui s'est approché de lui avec une "hache à bois avec une lame de quinze centimètres de coupe et un manche de cinquante centimètres". Plus de peur que de mal finalement pour l'agriculteur, épargné par les blessures mais remonté comme un coucou au moment de se rendre au commissariat pour porter plainte. "Ça aurait pu être très grave" a-t-il assuré.

Décidément, dix jours plus tard seulement, il faisait à nouveau les gros titres après avoir subi un accident de la route. D'après les gendarmes, il était alcoolisé et aurait "refusé le dépistage", ce qui a engendré une "procédure pour conduite sous l'emprise d'alcool". Là aussi, il s'en est sorti indemne, de quoi rassurer sa femme et ses proches.