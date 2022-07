Thomas Chisholm (Top Chef) agressé : photo en béquilles 2 mois après le drame...

En légende de cette photo prise sur la terrasse du ChoCho, son restaurant situé rue de Paradis dans le Xe arrondissement de Paris, Thomas Chisholm donne des nouvelles plus rassurantes. "Je tiens à tous vous remercier pour vos messages et votre soutien ! Je me relève encore plus passionné et plus motivé que jamais ! J'ai hâte de pouvoir vous accueillir à nouveau à @chocho_paris et de fêter mon retour avec vous", lance-t-il. Et d'évoquer les quelques projets en cours : "De notre côté, on poursuit la créa et on continue à essayer d'être meilleur chaque jour ! Mon équipe est là pour vous faire kiffer tout l'été en attendant ma guérison complète ! À très vite les amis."

En commentaires, les internautes sont nombreux à souhaiter un bon rétablissement au jeune chef, pas encore remis. Et Thomas Chisholm prend soin de répondre à tous, avec un simple "merci" ou encore quelques émoticones traduisant son état d'esprit de gagnant. Il n'y a donc plus qu'à attendre cette "renaissance", comme il l'indique en hashtag...