Thomas Chisholm (Top Chef) poignardé et toujours hospitalisé : il donne de ses nouvelles pour la 1re fois

Thomas Chisholm a dû voir sa vie défiler ans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai 2022. Alors qu'il participait à la dernière soirée du festival Taste of Paris, qui avait lieu près du Grand Palais éphémère, dans le 7e arrondissement, le candidat de Top Chef 2021 (M6) a été grièvement blessé à l'arrière de la cuisse droite après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Discret depuis le drame, il a souhaité donner de ses nouvelles à sa communauté, en story Instagram, ce jeudi 16 juin.

Thomas Chisholm a en effet posté une photo de lui en direct de l'hôpital Georges Pompidou (dans le 16e arrondissement) sur laquelle on peut le découvrir en blouse d'hôpital, en train de se prendre en photo devant un miroir. Le chef du ChoCho affiche un léger sourire. "Je reviens en force. A très vite", peut-on lire en légende de la publication. Un post qui ne manquera pas de rassurer les personnes qui le suivent sur le réseau social et qui étaient inquiètes de ne pas avoir de nouvelles depuis l'agression dont il a été victime.

C'est Le Parisien qui avait révélé cette affaire. Nos confrères avaient expliqué qu'une violente dispute aurait éclaté entre deux hommes avant qu'une rixe impliquant une dizaine de personnes débute. Thomas Chisholm se serait retrouvé au milieu du conflit et aurait été poignardé "par erreur". Il a alors été transporté d'urgence à l'hôpital.

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé une heure plus tard dans le XIVe arrondissement. Un certain Abdelmadjid H qui portait un t-shirt blanc maculé de sang, mais n'avait aucune arme sur lui. Il a fermement nié être l'auteur des faits lors de sa garde à vue. Une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" avait été ouverte et, toujours selon nos confrères, Abdelmadjid avait été déféré. Il devait ainsi devoir s'expliquer le 18 mai dernier devant un juge d'instruction. Aux dernières nouvelles, les enquêteurs cherchent toujours à identifier l'auteur du coup.