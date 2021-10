Thomas et Myriam (Koh-Lanta) en couple : les réactions d'anciens aventuriers et une réconciliation

Thomas et Myriam auront décidément réussi à jouer avec les nerfs des fans de Koh-Lanta. Un an après leur rencontre sur le tournage des Armes secrètes, et alors qu'ils faisaient l'objet de rumeurs insistantes, les ex-aventuriers ont révélé être en couple sur Instagram ce samedi 23 octobre 2021.

Chacun s'est saisi de son compte personnel pour livrer de premières confidences sur ce "coup de foudre" qui a changé leur vie. Thomas a par exemple écrit que leur histoire était tout simplement "une évidence", glissant un petit "je t'aime" à sa compagne. Quant à Myriam, elle s'est réjoui d'avoir enfin percé ce secret au grand jour. "Place à une nouvelle vie complètement ouf qui va faire des étincelles", peut-on lire sous son post.

Leur annonce n'est naturellement pas passée inaperçue et les internautes sont nombreux à y avoir réagi en commentaires. Mais pas seulement. Plusieurs anciens candidats de Koh-Lanta ont également partagé leur ravissement. "C'est tellement beau, pleins de belle choses pour vous", leur a par exemple souhaité Béatrice de l'édition 2019. Hervé de la même saison que Thomas a de son côté ironisé en rappelant qu'entre eux ce fut au contraire loin d'être le coup de foudre. "Je vous aime aussi même si entre nous ça n'a pas commencé par un coup de foudre. Comme quoi, vaut mieux apprendre à connaître les gens avant de les juger", lui a-t-il adressé. En voilà une très belle preuve de réconciliation ! Cindy Poumeyrol (2019 et édition All Stars actuellement en cous de diffusion), Joaquina (2020), Yves (2017), Mohamed (2019), Kunlé (2010) ou encore Shanice (2021) se sont eux aussi joint aux félicitations bien que pour beaucoup, ils étaient déjà dans la confidence. Nouvelle preuve que Koh-Lanta est bel et bien une grande famille.