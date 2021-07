Thomas et Myriam (Koh-Lanta) en couple ? Vacances de rêve à deux, leur complicité inchangée...

Depuis "Koh-Lanta, Les Armes secrètes", Thomas et Myriam ne se sont plus quittés. Le duo a noué de forts liens lors du tournage et serait, d'après des rumeurs, en couple ! Après la Polynésie française, ils mettent le cap sur la Guadeloupe... tous les deux, en amoureux ?

Parmi les aventuriers de Koh-Lanta, Les Armes secrètes, Myriam et Thomas se sont montrés particulièrement complices. Devant les caméras sur le camp, rien de plus que de l'amitié, avec leurs deux autres alliés Shanice et Mathieu. Mais en coulisses, le duo se serait mis en couple... Alors qu'ils nient tous les deux cette histoire d'amour, les voilà partis en Guadeloupe en duo. Sur Instagram, en story et en post, Thomas et Myriam partagent leurs aventures. Après un week-end bien chargé à Saint-Tropez, où ils ont notamment célébré le trentième anniversaire de Béatrice Kabore (Koh-Lanta : La guerre des chefs en 2019), les deux apprentis Robinson se sont envolés vers la Guadeloupe pour un nouveau séjour plein de surprises.

"Nous avons le plaisir de profiter d'un nouveau terrain de jeu ! Après Tahiti, nous voici dans le nord de la Guadeloupe, tout pour passer de bons moments", écrit Thomas sur Instagram. Et Myriam de promettre que "les activités de folie démarrent bientôt". Depuis leur arrivée, ils ont déjà goûté aux superbes mets locaux au restaurant, profité de bons cocktails rafraîchissants, découvert les sublimes paysages, fait du jet-ski et de la plongée, main dans la main. Un programme bien chargé ! En souvenir de ces moments privilégiés, Thomas et Myriam partagent de jolies photos, toujours sur Instagram. Et leur complicité interroge une nouvelle fois. En commentaires, les internautes sont nombreux à demander à quand l'officialisation du couple. Et ils peuvent attendre, car d'après Thomas, "il ne se passe rien". "Je ne suis pas en couple avec Myriam, c'est juste une pote à moi", assurait-il sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) en mai dernier. Rappelons qu'en mars 2021, nos confrères de Closer indiquaient que Thomas et Myriam étaient en couple. D'après leurs informations, l'aventurier, qui n'était pas célibataire lors du tournage de Koh-Lanta, aurait quitté sa compagne pour sa camarade de jeu. De son côté, Myriam, maman de deux garçons, ne s'est jamais publiquement exprimée sur le sujet.