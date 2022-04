Thomas (Koh-Lanta) aux urgences : vive inquiétude après sa blessure, "ce n'est pas à prendre à la légère"

La journée du 26 avril 2022 ne s'est pas passée comme prévu pour Myriam et Thomas. Les deux candidats de Koh-Lanta 2021 (TF1) ont dû se rendre aux urgences pour le chauffeur-routier à cause d'une petite inquiétude à la suite de sa blessure.

Le 17 avril dernier, Myriam avait révélé que son compagnon s'était blessé lors d'un match de football. Craignant que le tendon d'Achille ne soit touché, Thomas s'était rapidement rendu aux urgences. Après avoir passé des examens, on lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une rupture des muscles du mollets et qu'il devrait porter un plâtre pendant quarante-cinq jours. Mais peu de temps après, le futur papa a appris qu'il s'agissait en réalité d'un "simple" claquage.

Malgré tout, Thomas a eu une petite inquiétude mardi et s'est donc rendu aux urgences, accompagné de Myriam. La belle brune, qui est enceinte de leur premier enfant, a dévoilé des photos de son cher et tendre. Sur l'une d'elles, il est assis, en train de regarder un document, sa béquille posée sur le côté. "Il est au bout", a-t-elle écrit en légende. Puis, en commentaire d'une photo de la jambe blessée de l'ancien aventurier, elle a rédigé : "Le gros claquage de Thom s'est peut-être transformé en phlébite. Ce n'est pas à prendre à la légère si c'est le cas." Il s'agit d'une inflammation au niveau de la veine qui peut entraîner une embolie pulmonaire si elle est grave.

Le verdict pour Thomas

Fort heureusement, ce n'est pas de ça dont souffre Thomas. "Verdict : pas de phlébite mais un gros hématome derrière les tendons, vers le claquage. Au final ça appuie sur le genou, ce qui fait une grosse douleur. Pas de phlébite mais encore sous cachet contre la douleur, toujours les béquilles. On y va doucement mais sûrement", a expliqué le principal intéressé quelques heures plus tard. Nul doute qu'il pourra compter sur Myriam pour le soutenir et le choyer en attendant d'aller mieux.

Prochainement, le couple s'apprête à vivre un grand bonheur. Celui d'accueillir leur premier enfant (Myriam est déjà maman de deux garçons nés d'une précédente union). Pour l'heure, le sexe de leur bébé n'a pas encore été dévoilé.