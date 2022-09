Thomas Tuchel : Après son récent divorce, nouveau gros coup dur pour l'entraîneur star

Thomas Tuchel restera dans la mémoire des supporters parisiens comme le premier entraîneur à avoir emmené le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions en 2020. Malheureusement, après un parcours incroyable, les joueurs du club de la capitale sont battus par le Bayern Munich en finale. Une terrible déception pour Neymar, Kylian Mbappé et leurs coéquipiers, qui vont prendre un sacré coup sur la table. Plus rien ne va vraiment et l'entraîneur allemand est licencié par son club le jour de Noël, en décembre 2020.

Entraîneur très réputé, il parvient malgré tout à retrouver un poste très convoité au sein du club de Chelsea, en Angleterre. Si les débuts sont tonitruants, la vie privée du coach de 49 ans n'est pas très réjouissante puisqu'en avril dernier, on apprenait son divorce après treize années de mariage. "Sissi et Thomas ont essayé de résoudre leurs différends et d'éviter la séparation, mais ils n'ont finalement pas trouvé de solution viable", expliquait un proche du couple à l'époque. Une période plutôt morose donc pour l'ancien coach du PSG, mais les choses viennent encore de s'aggraver pour ce dernier puisque son club vient tout bonnement de le licencier !

Les nouveaux propriétaires estiment que le moment est opportun pour effectuer ce changement

Après un début de saison très compliqué avec notamment l' absence sur blessure de sa star N'Golo Kanté, Thomas Tuchel a subi une défaite particulièrement embarrassante hier soir sur le terrain du modeste club croate du Dinamo Zagreb. Un camouflet qui aura donc été celui de trop pour le club londonien, qui a décidé de se séparer de son entraîneur. "Thomas gardera une place méritée dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs pendant son mandat, mais (...) les nouveaux propriétaires estiment que le moment est opportun pour effectuer ce changement", indique le club dans un communiqué.