Thylane Blondeau pose avec sa demi-soeur, sa "jumelle" : duo canon à Ibiza

Thylane Blondeau est canon. Ce n'est pas pour rien que la jeune femme de 21 ans a été élue plus belle petite fille du monde quand elle était âgée de 6 ans. En termes de gènes, le mannequin partait avec une longueur d'avance sur tout le monde avec des parents tels que Véronika Loubry et Patrick Blondeau. Mais elle n'est plus la seule de la famille à couper le souffle des personnes qu'elle croise désormais. Ses parents séparés, Thylane Blondeau les a vu refaire leur vie. Sa maman est notamment tombée amoureuse d'un homme d'affaires, Gérard Kadoche, avec qui elle vit depuis plusieurs années.

Gérard Kadoche n'a pas que des entreprises comme bébé. Il est lui aussi devenu papa de deux filles, Léa et Allison, d'une précédente union. Ces dernières, plus âgées que Thylane Blondeau, considèrent néanmoins le top comme leur propre soeur. Proches toutes les trois, les jeunes femmes passent le plus clair de leur temps libre ensemble quand les emplois du temps leur permettent. Comme en ce moment !

Thylane Blondeau s'est envolée direction Ibiza pour retrouver sa grande demi-soeur Allison, mannequin, designer et photographe. Si elle a embarqué son compagnon Ben Attal dans ses valises, la belle égérie Etam a aussi profité de ses retrouvailles en famille. En story Instagram (voir diaporama), Thylane Blondeau a d'ailleurs pris la pose en maillot de bain au côté d'Allison, assise sur le dossier d'un transat de plage. Et encore une fois, impossible de passer à côté du duo.