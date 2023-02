Tiffany (Mariés au premier regard) : Cette grande et difficile étape à surmonter depuis son divorce

Le divorce était une étape essentielle pour que Justin et Tiffany (en couple depuis 2016) retrouvent chacun le goût de la vie. Unis depuis leur rencontre dans la saison 1 de Mariés au premier regard, les jeunes gens ont fait un long bout de chemin ensemble et ont même eu deux magnifiques petites filles : Romy (4 ans) et Zélie (3 ans). Mais aujourd'hui, la situation a bien changé. Désormais séparés, les anciens amoureux se partagent la garde de leurs fillettes. Pour Tiffany, qui est une vraie maman poule, vivre un week-end sans ses filles s'annonce particulièrement compliqué...

Justin et Tiffany on annoncé leur rupture le 1er janvier 2023, mais le quotidien de la jeune mère de famille n'avait pas encore été spécialement chamboulé. Ce vendredi 3 février cependant, elle se prépare mentalement à vivre son premier week-end loin de ses filles. Sur son compte Instagram, elle a d'ailleurs posté une photo de famille en noir et blanc, accompagnée d'un extrait de la chanson Des milliers de je t'aime du chanteur Slimane. "Oh non, il n'y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit coeur à la traîne, et si tu as de la peine tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime", écrit-elle. Un post émouvant qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de relayer dans ses stories.