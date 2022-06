TikTok : Cette somme dingue gagnée par un influenceur... pour se faire réveiller la nuit !

On avait droit jusque là aux influenceuses et leurs codes promo pour tout un tas de produits inutiles, les créateurs d'ASMR ou encore les amateurs de défis loufoques. Mais les réseaux sociaux n'en finissent jamais de surprendre... Sur TikTok, il faut aussi compter sur Jakey Boehm, un influenceur australien de 28 ans. Le jeune homme, suivi par 532 000 abonnés, a trouvé un filon surprenant pour gagner de l'argent.

Repéré par BFMTV, on en a appris un peu plus sur Jakey Boehm, développeur web de formation devenu star de TikTok par son idée pour le moins inattendue : se faire réveiller n'importe quand dans la nuit par ses abonnés contre rémunération ! Sa chambre, filmée en direct, est équipée d'une machine à bulles, d'une boule à facette, de projecteurs lumineux et autres machines faisant des bruits ou diffusant de la musique. Chaque fois qu'un abonné souhaite le déranger dans son sommeil, il verse une certaine somme en fonction de l'option qu'il choisit. "Et cela paye, environ 32 000 dollars par mois", nous relatent nos confrères. A ce prix-là, il faut accepter de sacrifier son sommeil la nuit... Mais un salaire mensuel à cinq chiffres (un peu moins de 400 000 dollars à l'année !), ça peut en faire rêver plus d'un, notamment les plus jeunes qui sont adeptes de ces réseaux et visualisent de l'argent facile. Allez les convaincre de passer le bac maintenant !