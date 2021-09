Timothée Chalamet : Qui est Pauline, sa grande soeur actrice ?

Le nom de Timothée Chalamet est de plus en plus connu. Avec de vrais bons films comme Call me by your name, Dune ou encore Beautiful Boy, le jeune acteur américain est l'un des solides espoirs du cinéma. Dans la famille, le talent semble héréditaire puisque sa grande soeur Pauline Chalamet, âgée de 29 ans, fait elle aussi des étincelles dans le milieu. L'occasion d'en savoir plus sur ce tout jeune talent.

Avec un air de famille et un talent fou pour la comédie, la soeur aînée de Timothée Chalamet est prête à séduire Hollywood. En grandissant entre Broadway et les studios de télévision de Manhattan Hell's Kitchen, Pauline Chalamet a fait sa première apparition à la télévision dans le soap One life to live à seulement 7 ans, suivant ainsi les pas de sa mère Nicole Flender, une ancienne danseuse de Broadway reconvertie dans l'immobilier.