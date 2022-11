Tina Kieffer : Sa soeur est l'ex-compagne d'une star de la télévision

La journaliste Tina Kieffer fête ses 63 ans ce 7 novembre 2022. Une femme dans toutes les mémoires des inconditionnels de la télévision des années 1990 avec sa participation avec l'émission culte de Christine Bravo, Frou-Frou. Un show qui mettait à l'honneur les femmes vues par les femmes en s'intéressant à des problématiques qu'on retrouve dans les magazines féminins. Un domaine que la Cannoise de naissance maîtrisait à merveille puisqu'elle a ensuite lancé le magazine DS dont on se souvient encore de la première couverture en 1997 avec une Valérie Lemercier entièrement nue. Mais pour d'autres, la passionnée d'actualité a aussi été "la soeur de". En effet, formée au métier du journalisme comme son aînée, Florence Kieffer est la mère des deux premiers enfants d'une figure très connue du PAF.

Florence Kieffer a été la compagne du présentateur Laurent Delahousse avec qui elle a eu deux filles, nées en 2005 et 2008, Liv-Helen et Sacha. Au moment de leur rencontre, la passionnée d'infos était déjà maman d'un petit garçon prénommé Raphaël né d'une précédente union. Aujourd'hui, la star de télé est l'amoureux de l'actrice Alice Taglioni, rencontrée lors d'une interview sur le plateau du journal télévisé de France 2. Le couple a une fille prénommée Swann née le 7 février 2016 et un garçon Lino né en décembre 2019. Florence Kieffer poursuit son parcours dans l'information, forte de goût pour la communication qui coule dans ses veines et dans celles de sa soeur. En effet, elles sont toutes deux filles de du publicitaire Jacques Kieffer, fondateur et président de l'agence Cerca.

Impliquée à 100% pour l'enfance

Tina Kieffer a de son côté eu cinq enfants : elle a été mariée à François Bing, psychiatre, avec qui elle a eu Barbara et Benjamin, ses deux premiers enfants, et a divorcé du journaliste Stéphane Brasca en 2008, avec qui elle a eu deux autres enfants, Matis et Carla. En 2006, elle a adopté une petite fille au Cambodge portant le prénom de Chandara.

Très impliquée dans l'éducation des enfants, Tina Kieffer a quitté son poste de directrice de la rédaction du journal Marie Claire pour s'occuper entièrement de son association Toutes à l'école et ses projets en France comme à l'étranger. Elle a ainsi fondée une école au Cambodge qui porte le prénom de sa dernière fille, le campus Happy Chandara.