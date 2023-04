Tina Kunakey au match PSG-OL avec Robin, son père très beau gosse de 60 ans

C'est souvent l'une des affiches les plus attendues de l'année dans le championnat de France, mais cette fois-ci, l'opposition entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais a accouché d'un match très moyen. Enfoncé dans la crise depuis sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions, le club de la capitale vit une nouvelle saison ratée et les supporters commencent à désespérer de voir un jour leur club de coeur gagner la coupe d'Europe. De leur côté, les Lyonnais sont englués dans le ventre mou de la Ligue 1 et leur principal objectif arrive cette semaine avec la demi-finale de Coupe de France face à Nantes.

Dans ce match entre clubs en souffrance, ce sont les joueurs de Laurent Blanc qui sont repartis avec la victoire, 1 but à 0 au terme d'un match particulièrement soporifique. Malgré tout, les tribunes du Parc des Princes étaient une fois de plus pleines à craquer et les stars avaient fait le déplacement pour cette affiche de gala. Si Grand Corps Malade s'est montré pour l'une des premières fois avec sa femme, Julia Marsaud, c'est la présence de Tina Kunakey qui n'est pas passée inaperçue. La femme de Vincent Cassel avait décidé de venir en famille pour ce match du dimanche soir. Souvent accompagnée de son frère Zakari, son père Robin était également de la partie ce 2 avril.

Miss France et des acteurs dans les tribunes du Parc

À presque 60 ans, le père du mannequin de 25 ans affiche une très belle forme et on sait de qui Tina tient ses beaux traits. Ce n'étaient pas les seules célébrités présentes pour ce match puisque l'acteur en vogue Vincent Lacoste était également dans les tribunes, tout comme le chanteur Enrico Macias (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). L'ancien président Nicolas Sarkozy a pu croiser le président de l'OL, Jean-Michel Aulas et on a également vu Jean-Claude Darmon discuter avec le top modèle Eva Herzigova durant le match. L'acteur Tarek Boudali, la Miss France 2023 Indira Ampiot et le journaliste sportif Grégoire Margotton complètent ce plateau de stars très relevé.

Une présence de nombreuses stars qui n'a pas franchement porté chance aux coéquipiers de Kylian Mbappé, qui continuent leur début d'année chaotique et devront certainement se battre jusqu'au bout pour remporter le championnat.