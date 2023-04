Grand Corps Malade avec sa femme Julia complices : sortie exceptionnelle pour le match du PSG

Chaque année, c'est un petit sentiment de déjà vu pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui doivent certainement commencer à en avoir marre de voir leur club enchaîner les saisons chaotiques. Éliminé rapidement en Ligue des champions, le club de la capitale n'a plus que le championnat à jouer et même dans une ligue où il devrait régner en maître au vu de son budget, il enchaîne les défaites depuis le début d'année. Hier soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé recevaient l'Olympique lyonnais, une équipe particulièrement décevante cette année, mais qui est venue s'imposer au Parc des Princes ce 2 avril.

Avec une victoire 1 but à 0, les hommes du président Jean-Michel Aulas préparent parfaitement leur match décisif face au FC Nantes en Coupe de France. De son côté, Christophe Galtier s'enfonce encore un peu plus dans la crise au PSG, mais visiblement, les mauvais résultats ne découragent pas les célébrités, encore très nombreuses hier soir en tribunes. Grand Corps Malade a été aperçu lors d'une rare sortie en amoureux avec sa femme, Julia Marsaud, avec qui il est marié depuis 2008. L'artiste de 45 ans n'était pas le seul visage connu puisque un mannequin international avait fait le déplacement avec son compagnon et enfants et il s'agit d'Eva Herzigova.

Un ancien président et des acteurs de renom

Le top modèle franco-tchéco-italien de 50 ans était accompagné de Gregorio Marsiaj avec qui elle partage sa vie, ainsi que de leurs trois enfants. Les stars étaient en nombre hier et on a notamment pu voir le comédien et humoriste Artus, ainsi que l'actrice Anne Marivin, venue avec son fils Léonard (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy était également présent, tout comme l'actuelle Miss France Indira Ampiot, accompagnée de son frère Brice Ampiot. Tarek Boudali, le rappeur Niska et la championne de boxe Estelle Mossely complètent ce plateau de stars particulièrement relevé.

Malgré ces invités de prestige, les joueurs du PSG n'ont pas réussi à offrir une victoire à leur public et la fin de saison s'annonce très morose dans la capitale...