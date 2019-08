Tina Kunakey s'affiche sans maquillage : Vincent Cassel épaté

Il semblerait que le soleil d'Hawaï fasse le plus grand bien à Tina Kunakey, qui apparaît ici plus radieuse que jamais. En effet, depuis quelques jours, elle profite de douces vacances d'été sur l'île paradisiaque avec son mari, Vincent Cassel. À 52 ans, l'acteur a d'ailleurs fait preuve d'une grande habilité sur une planche de surf, comme il l'a montré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram le 5 août 2019. Soleil, fleur de tiaré et surf : les jeunes parents semblent profiter à fond de leur séjour à Hawaï.

On ne sait d'ailleurs pas si leur petite fille, Amazonie, les a suivis dans ce grand voyage. Tina Kunakey et Vincent Cassel s'apprêtent d'ailleurs à fêter les 4 mois de leur bébé, qui est né le 19 avril 2019. Amazonie est d'ailleurs la troisième fille de l'acteur (bientôt à l'écran dans la saison 3 de la série Westworld). En effet, il avait déjà accueilli Léonie (8 ans) et Deva (14 ans), issues de son mariage avec Monica Bellucci.