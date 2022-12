Tina Turner brise le silence après la mort subite de son fils Ronnie, 4 ans après le suicide de son aîné

Nouveau coup dur pour Tina Turner et l'ensemble de sa famille. Ronnie, le fils que la chanteuse avait eu en 1960 avec Ike Turner, a été retrouvé en grandes difficultés respiratoires devant son domicile, le jeudi 8 décembre 2022, et il est décédé dans la foulée. C'est Afida Turner, son épouse, qui a annoncé la nouvelle au monde. La mère du musicien et comédien, qui était restée silencieuse jusque-là, vient finalement de prendre la parole, discrètement, pour rendre hommage à son enfant sur les réseaux sociaux.

Tu as quitté ce monde bien trop tôt

Sur son compte Instagram, Tina Turner a effectivement partagé un portrait d'elle, capturé en noir et blanc, sur lequel transparaît une tristesse immense. "Ronnie, tu as quitté ce monde bien trop tôt, écrit-elle. Je ressens une telle peine, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils adoré." Cette disparition est d'autant plus douloureuse, pour l'artiste, qu'elle est déjà en deuil, à la suite de la mort de son autre fils Craig. Le grand frère de Ronnie s'est effectivement donné la mort, en juillet 2018, en se tirant une balle dans la tête. Série noire pour le clan américain...